Coates e a derrota em Dortmund: "É importante que a equipa continue a crescer, ganhe experiência..."

Declarações do capitão do Sporting em reação à derrota frente ao Dortmund, em jogo da segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões, esta terça-feira

Sabor amargo: "Sim, acho que merecíamos [conseguir] outro resultado. Mas os jogos são assim e, por vezes, pequenos detalhes fazem a diferença. Jogamos bem, tivemos ocasiões de golo na primeira parte e não fizemos. Depois, sofremos um golo que poderíamos ter evitado. Terminou assim."

Mais fortalecidos: "Contra o Ajax, cometemos erros que não fazemos normalmente. Neste tipo de jogos, qualquer erro pode dar golo. Hoje, a meu ver, jogamos melhor, mas não conseguimos o resultado que queríamos. O importante é que a equipa continue a crescer, a ganhar experiência, isso é muito importante."

Apuramento para oitavos: "Não falo muito até que matematicamente possamos estar qualificados. Vamos dar tudo, vamos tentar [o apuramento]. Este jogo serviu para ganhar experiência e talvez no próximo jogo não iremos cometer determinados erros."