Coates direto ao onze do Sporting: "Ter estado fora não retirará confiança..."

Uruguaio treinou na quinta-feira com normalidade em Alcochete e acelera para jogar de início frente ao Santa Clara. Barny e Nélson ressalvam a O JOGO a importância do capitão

Rúben Amorim teve Coates e Jovane no treino de quinta-feira e o regresso do uruguaio sem condicionamentos, depois de uma lesão muscular na face posterior da coxa direita ocorrida no Bessa, há três semanas, é uma notícia importante para o técnico que procura regressar às vitórias fora na Liga, estancar a baliza (15 golos sofridos em 11 jogos) e readquirir confiança depois do desaire europeu contra o Marselha.