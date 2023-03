"Coates deve regressar à sua casa logo que assim o queira, terá as portas abertas"

Central tem contrato até 2024 com o Sporting, mas tem sido aliciado para terminar a carreira no Uruguai. Rúben Sosa, antigo jogador do Nacional, é mais um a pedir que o defesa vista de novo a camisola do clube.

Muito desejado no Uruguai, especialmente no clube de coração, o Nacional de Montevideo, Coates mostrou-se ao serviço da seleção e marcou na vitória frente à Coreia do Sul (2-1), num jogo particular, em Seoul.

O capitão do Sporting abriu o marcador logo aos 10" ao elevar-se mais alto que os restantes e a converter com sucesso um canto de Valverde com um forte cabeceamento. A Coreia do Sul acabou por igualar aos 51" com golo de In-Beom Hwan, mas Vecino aos 63" assegurou a vitória uruguaia num jogo em que Ugarte também foi titular.