Coates deixa mensagem a Bragança e aborda rumores: "Estou focado no Sporting"

Sebastián Coates, capitão do Sporting, falou aos jornalistas no início do estágio da formação comandada por Rúben Amorim em Lagos.

Mensagem a Daniel Bragança e expectativas para a época: "Antes de mais, mandar um forte abraço ao Dani [Daniel Bragança], o grupo está com ele, que tenha uma boa recuperação e volte mais forte do que nunca. A expectativa é preparar a época, temos jogadores novos, tratar que se adaptem o mais rápido possível."

Como estão a adaptar-se os reforços? "Muito bem, como sempre, o grupo é espetacular nesse aspeto. Estão a chegar, têm de adaptar-se às ideias do treinador, mas o grupo é espetacular."

Peça importante na adaptação aos reforços? "Não sou só eu. O grupo nesse aspeto é espetacular para todos os que chegam. Estamos muito felizes por fazer parte do Sporting. Preparar com tudo o que está para vir e a pré-época."

Gostava de terminar a carreira no Sporting? "Não sei. Ainda estou focado nesta pré-época, depois na época, mas ainda não estou a pensar terminar a minha carreira."

Foi apontado a outros clubes. Os adeptos podem contar com Coates mais uma época? "Sim, ainda estou focado aqui. Não sei o que se falou. Sou muito feliz no Sporting e vou preparar esta época com tudo."