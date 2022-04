Coates continua a ser indiscutível no Sporting, mas com gestão de esforço

Central uruguaio esteve em 78 % dos encontros do Sporting este ano, a percentagem de utilização mais baixa nas seis épocas e meia que leva a jogar de verde e branco.

Coates continua imprescindível no Sporting, porém nota-se o cuidado com a sua disponibilidade física este ano. Apesar da época longa, os leões já fizeram 50 jogos e faltam-lhes mais três, o uruguaio só foi utilizado em 39 encontros na temporada, tendo, neste momento, a percentagem de utilização mais baixa dos últimos seis anos e meio (78 por centro), ou seja desde que aterrou em Lisboa vindo do Sunderland.

O número mais baixo fora em 2019/20 (83 %), seguindo-se os 88 % em época de estreia nos leões, assumindo-se como titular na defesa logo ao chegar.