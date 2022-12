Coates comenta os 300 jogos pelo Sporting e vinca: "Continuamos a acreditar"

Declarações do central uruguaio após o triunfo frente ao Paços de Ferreira.

Coates, capitão do Sporting, atingiu esta quinta-feira a marca dos 300 jogos ao serviço do Sporting, no triunfo leonino por 3-0 frente ao Paços de Ferreira, para a ronda 14 do campeonato.

Na entrevista rápida da SportTV, o central uruguaio foi questionado se contava chegar ao número. "Não sei. Estava com muita vontade de fazer coisas neste grande clube. Ainda me falta atingir algumas coisas. Claro que estou contente pelo jogo, pela equipa e pelo Sporting", declarou.

Depois de marcar presença no Mundial, Coates regressou e ajudou a equipa a atingir a sétima vitória seguida. "Creio que não mudou nada [na minha ausência]. O começo da época não foi o melhor. Continuamos a acreditar e a trabalhar muito", vincou.

Porro, que recebeu o prémio de homem do jogo e o entregou a Coates, disse: "É um orgulho tê-lo como capitão e creio que o trabalho que fez nestes seis anos é muito grande. É um orgulho tê-lo na equipa."

Coates falou depois ao canal do clube. "Primeiro tenho de agradecer a todos por esta carreira no Sporting, quero agradecer ao clube e aos adeptos por me terem aguentado 300 jogos, espero que sejam mais. Quando cheguei não esperava. Espero atingir mais títulos", disse, piscando o olho aos 400 jogos. "Oxalá que sim", atirou.