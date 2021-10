Coates atinge um feito no Sporting que não se via há 59 anos

Coates voltou a ser o herói do Sporting

Central marcou pelo terceiro jogo consecutivo.

Coates marcou pelo terceiro jogo consecutivo e fez história, pois nenhum defesa do Sporting o conseguia desde Morais, em 1962.

Ou seja, há 59 anos que nenhum jogador do sector recuado leonino faturava em três desafios seguidos, segundo dados revelados pela plataforma Playmaker. Antes, tinham-no feito Lúcio, em 1960, e também Morais, em 1961.

O internacional uruguaio, recorde-se, bisou no triunfo por 4-1 em casa do Besiktas para a Champions, e nas vitórias frente a Moreirense e V. Guimarães, ambas por 1-0 e no campeonato.