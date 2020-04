Coates: as certezas de Jesus e as mordidelas de Suárez

Coates, capitão do Sporting, participou esta terça-feira no live do Instagram

Coates, capitão do Sporting, participou esta terça-feira no live do Instagram organizado pela futebolista Carolina Mendes. Além do leilão de uma camisola do Sporting e uma outra da seeção do Uruguai - o dinheiro vai para a Comunidade Vida e Paz -, houve tempo para perguntas ao jogador leonino.

Sobre Jorge Jesus. "Tudo o que ele nos dizia acontecia no jogo."

Treinos do Sporting: "Amanhã começamos a treinar. Pelo Zoom [plataforma de vídeo e reuniões online]. É bom poder voltar a ver todos. Trabalhamos mas também aproveitamos para brincar."

Fim do campeonato: "Esperamos não ter que voltar e jogar logo... Para haver campeonato é importante que a pandemia esteja controlada. As pessoas em Portugal foram conscientes. Há a tentação de sair com o bom tempo, mas... foram conscientes"

Suárez já o mordeu? "Não posso responder. [risos]. Ele é uma pessoa fantástica. Deviam conhecê-lo fora do campo. É top!"