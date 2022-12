Coates: "Alguns dos meus companheiros já me estavam a retirar do futebol..."

Capitão do Sporting completou 300 jogos pelo emblema leonino.

Sebastián Coates completou na quinta-feira 300 jogos com a camisola do Sporting, no triunfo caseiro, por 3-0, sobre o Paços de Ferreira. Já esta sexta-feira, o capitão do emblema leonino recorreu às redes sociais para agradecer o carinho dos adeptos e brincar com os companheiros.

"Muito obrigado a todos pelo carinho de ontem [quinta-feira]! Estou muito feliz de atingir esta marca com este grande clube. Obrigado! Na última imagem alguns dos meus companheiros já me estavam a retirar do futebol", escreveu o internacional uruguaio.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sebastian Coates (@sebastiancoates16)

Leia também Portugueses Manchester City oferece o dobro a Rafael Leão Salário de 12 M€ faz balançar o avançado luso, pelo qual o AC Milan não abdica de receber 100 M€.