Coates: "Ainda falta muito campeonato e vamos acreditar sempre até ao fim"

Orgulho dos meus companheiros, orgulho deste grupo! Ainda falta muito campeonato e vamos acreditar sempre até ao fim!

Eu cada vez tenho mais orgulho ser do Sporting." Foram estas as palavras de Coates, capitão dos leões, no dia seguinte ao clássico com o FC Porto (2-2), escritas nas redes sociais. O defesa-central foi expulso no início da segunda parte.

Mensagem de Matheus Reis:

Mensagem de Matheus Nunes:

Mensagem de Nuno Santos: