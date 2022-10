Coates: "Aconteceu-nos o mesmo, os próximos dois jogos são finais"

Declarações de Coates, capitão do Sporting, após a derrota com o Marselha (2-0) na 4.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões

Análise: "Aconteceu-nos o mesmo que em Marselha. São detalhes que temos de corrigir. Está tudo em aberto, podemos passar e estamos confiantes na equipa que temos. É seguir em frente."

Baixas: "Independentemente de quem jogue sabemos que tem a confiança da equipa, todos que jogam dão o seu melhor. O Marsà teve oportunidade de jogar e esteve bem. A minha lesão acho que não é grave. Como já disse, temos de corrigir os erros que cometemos."

Apuramento: "Os próximos dois jogos são finais. Neste ano ganhámos os dois primeiros jogos, temos as mesmas possibilidades que os outros e vamos tentar passar de fase."