Coates aborda renovação e vê vantagens na data do Mundial do Catar

Central do Sporting admite que o novo contrato é bom para a estabilidade.

Foi no final de agosto passado que o Sporting anunciou a renovação de contrato com o capitão Sebastián Coates, numa ligação agora válida até 2024. O defesa uruguaio admite, em declarações reproduzidas pela ESPN, que o novo vínculo é positivo para a estabilidade.

"Influencia na estabilidade de qualquer futebolista, pela confiança que me dão. Relativmente ao Mundial, também é bom para me preparar", disse o defesa de 31 anos.

O Uruguai é um dos adversários de Portugal na fase de grupos, juntamente com Coreia do Sul e Gana e neste ano a grande prova será disputada em novembro e dezembro, contrariamente ao que é habitual. Coates vê vantagens nisso. "Para nós, que estamos habituados na Europa, é muito bom, pois não vamos chegar com tanta carga de jogos. Vão ser apenas alguns. Fisicamente vamos estar melhores do que noutros Mundiais", comentou.

"Quando penso na seleção, penso em sonhos realizados, mas também em responsabilidade e no quão feliz me sinto por estar naquele grupo", disse ainda. "Por agora, futebolisticamente, é com o Sporting. Depois, há o sonho da seleção e do Mundial. Todos temos isso na cabeça desde que nos qualificámos", rematou.