Coates: a possibilidade Ronaldo e a escolha entre o mate ou ser campeão

Declarações do central e capitão do Sporting em entrevista à RTP.

Chegou a pensar que poderia ter o Cristiano com companheiro no Sporting? "Não, nunca falamos sobre isso. Sabemos que é sportinguista mas não falamos dessa possibilidade. São decisões que não passam por nós. Claro que seria importante para o clube se ele viesse para cá."

Benfica e FC Porto estão mais fortes este ano ou foi o Sporting que claudicou no início da temporada? "São sempre adversários fortes, independentemente do momento em que os defrontamos são sempre fortes e temos de respeitá-los. Para mim podíamos ter feito melhor as coisas no início da época. Hoje estamos melhor, sentimo-nos melhor como equipa, mas não quer dizer que os consigamos ultrapassar. As coisas estão a correr bem."

Esta semana, por intermédio do diretor de comunicação, o Sporting queixou-se que andavam a agarrar muito o Coates na área. Sente-se mais vigiado pelos adversários quando vai à área para tentar cabecear? "É normal, eu faria o mesmo com os adversários. Já tenho falado com os árbitros dentro de campo sobre isso. Mas é muito difícil e corre-se o risco de marcar penáltis. Há imagens em que se vê esses lances não só comigo mas com outros."

É fácil ser capitão do Sporting num plantel com muitos miúdos. Faz uma gestão com uso do grito? "Não, não. É fácil pelo grupo que temos, pela nossa equipa. Dentro de campo sou uma coisa, mas fora sou uma pessoa tranquila é muito difícil que dê um grito no balneário, desde que não seja num jogo."

Adora beber mate. Se lhe dessem a escolher nunca mais beber mate ou ser campeão o que escolheria? "Obviamente ser campeão. O mate pode ser substituído com café."