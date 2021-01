Coates: a função de capitão, a filosofia do treinador e a falta dos adeptos

Defesa do Sporting, numa entrevista concedida a Ricardo, antigo guarda-redes dos leões, em iniciativa da Liga de Clubes, abordou o trabalho no seio do grupo, a gestão feita pelo treinador e as bancadas despidas

És dos mais experientes do plantel. Diferença nos mais novos? "O que tem este grupo de bom é a mistura de experiência e gente nova. Temos muita fome de conseguir coisas. O meu trabalho como capitão fica mais fácil, não tenho de estar em cima dos jogadores para falar da importância deste jogo. Um dos objetivos traçados no início da época era chegar à final four e, claro, tentar ganhar a Taça da Liga. Sabemos que vai ser muito difícil, é mais um clássico e estão as melhores equipas."

Vinda de Rúben Amorim: "A forma como o míster chega ao grupo... Diz-nos que quem treina bem tem sempre possibilidades de jogar. Eu já tive em muitos grupos onde não havia grandes oportunidades. Todos querem jogar e todos dão o máximo nos treinos."

Adeptos nos estádios: "Temos saudades, mais antes do jogo, porque quando começas, concentras-te. Depois na segunda parte, se não está a correr bem, precisas de um apoio extra. Às vezes temos semanas mais difíceis e os adeptos não veem essa parte, se treinaste com dores ou não... Agora, no Sporting, vemos mais o que são os treinos, principalmente com as redes sociais e dá para entender melhor tudo. Os adeptos querem, porém, ganhar jogos e títulos e entendo que fiquem frustrados algumas vezes."