Clube da Ligue 1 olha para Chermiti, avançado do Sporting

Para substituir Hugo Ekitike, que rumou ao PSG, o Reims estará a ponderar avançar por Chermiti, jogador do Sporting.

O Stade de Reims vendeu Hugo Ekitike ao Paris Saint-Germain e está a pensar em Youssef Chermiti para aquele lugar que está agora vaga, de acordo com o jornalista Loic Tanzi.

O português, de 18 anos, fez toda a formação nos leões e está com a equipa principal no estágio no Algarve.

Em 2021/22 fez 43 jogos e marcou 16 golos, divididos pelos juniores, sub-23 e equipa B do Sporting.