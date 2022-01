Clube brasileiro anuncia reforço por empréstimo do Sporting

Médio chegou ao emblema leonino em 2018, procedente do Dunav, da Bulgária, e tem contrato até junho de 2023.

Por empréstimo do Sporting, o médio Carlos Jatobá foi esta segunda-feira anunciado como reforço do Santo André, clube que alinha no quarto escalão do futebol brasileiro, mas que vai iniciar o Paulistão, estadual de São Paulo.

Jatobá chegou ao emblema leonino em 2018, procedente do Dunav, da Bulgária, e tem contrato até junho de 2023. Até este momento, ainda não jogou pelos verdes e brancos, tendo somado empréstimos a Atlético Goianense, GE Brasil e CRB.