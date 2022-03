Clássico da Taça de Portugal: Sporting com processo disciplinar e ainda multas

Em causa o mau comportamento dos adeptos no encontro da primeira mão das meias-finais.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um proesso disciplinar ao Sporting, devido ao comportamento incorreto dos adeptos no clássico da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, com o FC Porto, na quarta-feira passada.

O encontro esteve interrompido devido ao lançamentos de tochas e potes de fumo por parte de adeptos do Sporting. Os leões foram, aliás, multados em 3570 euros por entrada e permanência de materiais piroténicos no recinto e 1530 euros por comportamento incorreto do público, em virtude de cânticos ofensivos para Pinto da Costa, os adeptos rivais e tarjas exibidas.

O FC Porto, por seu lado, terá de pagar 2.448 euros pela deflagração de engenhos pirotécnicos e também por ofensas a Frederico Varandas e ao Sporting por parte dos adeptos.