"Clássico? Dá-nos mais jeito que o FC Porto perca pontos, mas é indiferente"

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Gil Vicente, referente à 25ª jornada da Liga Bwin e marcado para esta quarta-feira (20h15)

Momento do Sporting: "Eliminámos o Arsenal e podemos ter atenção ao momento. Ganhámos ao Rio Ave por 0-1 e não tivemos oportunidades. O jogo do Benfica foi diferente, também tivemos dificuldades em Chaves, como o Braga. Eles estão melhor porque têm mais pontos. Temos de fazer o nosso trabalho. Se eles caírem, temos de lá estar. Não acho que se possa fazer a ligação do nosso bom momento com as vitórias sofridas dos adversários."

Clássico entre Benfica e FC Porto: "Não podemos perder pontos. Dá-nos mais jeito que o FC Porto perca pontos, mas é indiferente. Nem pensei no clássico. Não vamos perder tempo a pensar nesse jogo."