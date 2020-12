Claques do Sporting vão apoiar a equipa antes do estágio

Membros do Directivo Ultras XXI, claque do Sporting, vão prestar novamente apoio à equipa

Recolher obrigatório não permite onda de apoio no sábado, em Alvalade, no jogo contra o Farense.

As claques do Sporting estão a preparar nova concentração no José Alvalade para motivar a equipa principal, mas ao contrário do que aconteceu nos dois últimos jogos, contra o Paços de Ferreira (Taça de Portugal) e Mafra (Taça da Liga), o apoio será prestado um dia antes do embate, neste caso contra o Farense.

O Directivo Ultras XXI justifica que, perante o recolher obrigatório, uma consequência do Estado de Emergência em vigor, que se aplica no próximo fim de semana, não poderá haver adeptos nas imediações do estádio quando o autocarro chegar para o duelo da 10.ª jornada do campeonato.

Assim, a "convocatória" está marcada para amanhã, pelas 17h30, uma hora antes do técnico Rúben Amorim fazer a antevisão do jogo com o Farense, em Alvalade. A equipa seguirá, depois, para a Academia Sporting, em Alcochete e é nessa saída, da garagem do complexo, que todos se concentrarão.