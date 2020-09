Claques do Sporting receberam ordem de despejo

Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI foram notificados, garantem em comunicado, na passada sexta-feira. Insultos vão de Varandas a Hugo Viana.

A Juventude Leonina e o Directivo Ultras XXI, as duas claques com quem o Sporting suspendeu a sua relação protocolar, revelaram este domingo que foram notificados por parte do clube para, num prazo de cinco dias a contar de sexta-feira, abandonarem as suas sedes em Alvalade, bem como outros espaços que ali utilizam.

Tanto um como o outro grupo garantem que não abandonaram os locais, explicam, pois estes não pertencem ao Sporting.

A Juve Leo, mais radical, publicou um vídeo onde insulta Frederico Varandas, Salgado Zenha e Hugo Viana. Leia os comunicados: