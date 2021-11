Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Na noite de terça-feira, adeptos afetos às claques de Sporting e Besiktas envolveram-se em confrontos, junto ao Estádio de Alvalade.

Algumas dezenas de adeptos do Sporting e do Besiktas, afetos às claques dos clubes, envolveram-se em confrontos físicos na noite de terça-feira, dia que antecede o duelo entre as duas formações, a contar para a Liga dos Campeões.

Nas redes sociais circulam vídeos dos desacatos na zona do Estádio José Alvalade.

As duas equipas medem forças às 20h00 desta quarta-feira.