Claque do Sporting reage: "Uma época assassinada pela Direção desde bem cedo"

Leões cabisbaixos após sofrer golo do Midtjylland em Alvalade

Rúben Amorim apontou o dedo aos adeptos pelo ambiente que se vive em Alvalade e a Juventude Leonina apontou o dedo a Frederico Varandas

O Sporting não foi além de um empate em casa com o Midtjylland, na primeira mão do play-off da Liga Europa, e o ambiente em Alvalade foi de tensão. Amorim afirmou que tal se deve aos adeptos e a claque Juventude Leonina reagiu, apontando o dedo à planificação da época da gestão do presidente Frederico Varandas.

A claque e o líder do clube estão em litígio há mais de um ano e o momento que a equipa atravessa é, para os elementos da Juve Leo, responsabilidade da Direção.

"Um empate que não pode saber bem a ninguém! Isto é o Sporting Clube de Portugal, a cultura de vitórias e exigência máxima, tem que ser a bandeira deste grande clube! Uma época assassinada pela direção desde bem cedo, com lições de amadorismo dadas ao mundo, comprometeu a luta por todas as competições onde o Sporting entrou, estando agora arredado de todas, menos da liga Europa, onde fomos presenteados na nossa casa com uma exibição muito cinzenta! Queremos todos mais, muito mais! Todos a Chaves, para VENCER! Obrigado a todos os Ultras presentes, por todo o apoio dado à nossa equipa!", escreveu a claque nas redes sociais.