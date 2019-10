Claque do Sporting reage aos cortes anunciados a Juve Leo e Directivo

Torcida verde emitiu um comunicado esta segunda-feira. É, para já, uma das claques imunes aos cortes.

A Torcida Verde, uma das claques de apoio ao Sporting, emitiu esta segunda-feira um comunicado na sequência do cancelamento dos protocolos do clube com a Juve Leo e o Diretivo. União é a palavra de ordem do texto colocado nas redes sociais. A Torcida Verde e Brigadas estão, para já, imunes aos cortes.

"No último domingo, fomos surpreendidos com a emissão de um comunicado do Sporting no qual estava plasmado a resolução do protocolo com dois dos GOA da curva sul. Sem hipocrisias, esta é uma situação complicada para a Torcida Verde, precisamente a poucos dias do nosso 35º aniversário. A curva sul é uma realidade composta por quatro GOA, com identidades diversas, unidos pela fidelidade verde e branca. A Torcida Verde tem uma história, partilhada com esses dois grupos, centrada em milhares e milhares de quilómetros no apoio ao grande Sporting em diversas modalidades e nas circunstâncias mais difíceis", introduz.

"Simultaneamente, formalizarmos um protocolo com o SCP, de livre vontade com responsabilidades que sempre assumimos. A nossa relação com o Sporting supera o elementar respeito institucional, condição indispensável para uma coexistência saudável; afirmando-se também por um elevado sentido participativo e interventivo na vida do clube e nas problemáticas que condicionam a nossa ação como adeptos. Da defesa da identidade do Sporting, da qual emerge o regresso das modalidades, a luta pela edificação do pavilhão, passando, num sentido transversal, pela luta dos direitos dos adeptos (horários jogos, preço bilhetes, agentes jogadores, etc). Sem querermos ter a presunção de fazer um apelo bacoco e politicamente correto à 'união', temos o dever de não contribuir para a balcanizacão do Sporting", continua

"A fragmentação da curva sul, sem os seus quatro GOA, não serve o clube nem os seus adeptos. Da Torcida Verde podem esperar o contributo para as pontes do diálogo na superação de um momento complexo, contraditório . Queremos acreditar que este é um momento transitório que os valores do grande SCP presentes em todos os intervenientes, dos quais fazemos parte, irão prevalecer. Pela nossa parte, queremos dar um sinal objetivo com a utilização das nossas faixas "hoje e sempre Sporting" e "Sporting dos adeptos", eventualmente em substituição da nossa faixa principal", concluiu.

