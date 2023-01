Claque do Sporting denuncia falhas de segurança no dérbi da Luz

Comunicado emitido esta segunda-feira pela Torcida Verde.

A Torcida Verde, uma das claques afetas ao Sporting, emitiu esta segunda-feira, nas redes sociais, um comunicado denunciado o que diz serem falhas de segurança no dérbi com o Benfica, realizado no domingo e que terminou com um empate a dois golos.

"As autoridades fizeram um apelo em jeito de exigência aos adeptos leoninos para se apresentarem nos pontos de controlo do recinto até às 16h00. No terreno percebemos o porquê, com a demora provocada pela apresentação dos ingressos digitais no telemóvel e depois na revista. Felizmente, na apresentação do bilhete digital não foi exigido o Cartão de Cidadão. Caso contrário a demora provocada por tal confirmação da identidade de cada titular traria consequências imprevisíveis... Aos adeptos pertencentes aos 'perigosos' Goa, estava reservada uma surpresa: ultrapassados os dois primeiros controles para acederem ao sector reservado (ZCEAP) foram obrigados a nova apresentação de bilhete, ao contrário do que aconteceu nos restantes sectores. Na prática, os adeptos com bilhete para o sector reservado aos Goa, poderiam aceder a quaisquer outros sectores reservados aos visitantes, onde não existia qualquer controle na entrada", pode ler-se.

"Na Torcida Verde, procurámos informações para aceder ao sector ZCEAP, deparando-nos com um muro de silêncio intransponível. Acreditamos que por falta de informação dos nossos interlucotores. É esta a real situação no terreno nos estádios tugas com a criação das ZCEAP. Pelo que o clube organizador deste jogo propagandeia, todos os adeptos presentes naquele recinto são obrigados a ceder os seus dados pessoais para aquisição dos bilhetes, transformando aquele recinto na maior ZCEAP de Portugal, com a particularidade de não poderem expôr 'adereços com mais de 1m por 1m' e também com o detalhe de dispensarem a apresentação de cartão de cidadão na exibição do ingresso", completa a Torcida Verde.