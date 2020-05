Claque demarca-se dos atos de violência e aponta "estranhas coincidências"

Directivo Ultras XXI demarcou-se dos atos de violência entre alegados adeptos do Sporting e do Benfica.

Através de um comunicado divulgado nas redes sociais, a claque Directivo Ultras XXI demarcou-se dos atos de violência entre alegados adeptos do Sporting e do Benfica ocorridos na madrugada do passado dia 17 e faz a ligação das notícias do seu envolvimento no caso à crise interna do Sporting.

"É uma coincidência que essas referidas "chamadas de capa" tenham ocorrido no mesmo dia em que é dado igualmente destaque a (mais) uma surreal entrevista do Dr. Frederico Varandas e em que é conhecido que mais dois membros da sua direção apresentaram a sua demissão. Esta situação não pode deixar de ser assinalada e de ser momento de reflexão para todos os sportinguistas", pode ler-se no documento.

Voltando a referir-se ao que chama de "estranhas coincidências", o Directivo Ultras XXI explicou que a festa do 18.º anivesário da claque, onde alguns adeptos se juntaram na sede para um convívio, ocorreu na véspera das cenas de pancadaria, sendo, portanto, falsas, as notícias que alguns dos envolvidos na "batalha campal" tinham saído da festa organizada pelo grupo: "Verdadeira e estranha coincidência foi, isso sim, o facto de os acontecimentos em causa terem ocorrido no dia em que esta Associação celebrou o seu 18.º aniversário, tanto mais que, como foi tornado público, os festejos ocorreram na véspera, dia 16 de maio, tendo nesse dia estado presentes na sede desta Associação alguns sócios num pequeno convívio."

Recorde-se que o Directivo Ultras XXI foi uma das duas claques do Sporting, juntamente com a Juventude Leonina, a serem suspensas pela direção liderada por Frederico Varandas. Esta medida foi tomada após uma escalada de violência e da tentativa de agressões físicas a elementos da Direção por parte de elementos das duas claques.