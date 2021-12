"City? As probabilidades são pequeninas, como eram no campeonato..."

Amorim reage ao sorteio dos oitavos de final da Champions.

O Manchester City é o adversário do Sporting nos oitavos de final da Champions e mereceu rasgados elogios de Rúben Amorim após o triunfo por 1-0 em Penafiel. Guardiola também foi destacado pelo técnico leonino.

"Teria que calhar qualquer um. Obviamente que é uma das melhores equipas do mundo, talvez a melhor em ataque posicional, com um dos melhores treinadores do mundo, ou mesmo o melhor. O que temos de fazer é: temos o nosso campeonato, treinos, Taça da Liga, Taça de Portugal, temos de aproveitar cada segundo para trabalhar e chegar na máxima força a esse momento", afirmou.

"As probabilidades são pequeninas, como eram no ano passado no campeonato. Temos de trabalhar, jogar todos os jogos da mesma maneira. Tentar vencê-los., sabendo da diferença entre um clube e outro. Mas, até lá, mais importante do que como vamos enfrentar o jogo, é como vamos estar no momento. Se estamos bem no campeonato... Isso vai ter mais impacto", completou.