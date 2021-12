Cinco baixas no último treino do Sporting em 2021

O último treino do ano não contou com os lesionados Jovane Cabral, Feddal e Porro e com Ugarte e Tabata, infetados com covid-19.

O Sporting treinou esta quinta-feira depois da vitória por 3-2 sobre o Portimonense, para a Liga Bwin. Foi o último apronto dos leões em 2021, que agora regressam ao trabalho a 3 de janeiro.

Rúben Amorim não pôde contar com os lesionados Jovane Cabral, Feddal e Porro e ainda com Ugarte e Tabata, que estão a cumprir isolamento por estarem infetados com covid-19.