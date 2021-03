Cidade Sporting: o projeto para dinamizar Alvalade e Pavilhão João Rocha

Sporting deu esta quinta-feira a conhecer um projeto em colaboração da Câmara Municipal de Lisboa eJunta de Freguesia do Lumiar.

Cidade Sporting: eis o projeto anunciado pelo clube de Alvalade na manhã desta quinta-feira e que, segundo é explicado no site oficial, "envolverá desporto, arte e tecnologia."

De acordo com o Sporting, trata-se de "um espaço pioneiro, pensado para dinamizar o ecossistema leonino, dando uma nova vida ao Estádio José Alvalade, ao Pavilhão João Rocha e às suas zonas envolventes, permitindo dar aos sportinguistas uma nova experiência, um novo espaço de convívio e a possibilidade da prática desportiva."

O projeto será levado a cabo em duas fases: tem o arranque marcado para maio e uma segunda fase em junho. Na primeira, será criada "uma artéria verde, que simulará uma pista de tartan - que o Sporting deixou de ter com a demolição do antigo estádio -, que ligará os dois edifícios Leoninos." No mês seguinte será construído "um campo de basquetebol e um parque de skate junto ao estádio. Os dois espaços serão alvo de pinturas de arte urbana, ganhando também uma dimensão cultural e uma atrativa estética adicional.", conforme surge mencionado.

"O Sporting quer com isso apostar no skate, à imagem do que fez com o surf, e reforçar a aposta no basquetebol, modalidade que recuperou em 2019/2020, ainda que, neste caso, numa componente mais lúdica, mas que pretende atrair mais praticantes. O campo de basquetebol embora não seja oficialmente de 3x3 - modalidade olímpica a partir deste ano -, está alinhado com o projecto 3x3 BasketArt, promovido pela Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB)", explica o Sporting.

A Cidade Sporting é um projeto levado a cabo com a colaboração da Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente através do Gabinete de Arte Urbana, e com a Junta de Freguesia do Lumiar.

"Este é um projeto que vamos dar a conhecer progressivamente, mas que terá como base o conceito da Cidade Sporting como um Museu", reconheceu André Bernardo, administrador da SAD, num artigo de opinião colocado no site oficial.