"Chotard está entre Manuel Ugarte e João Palhinha"

Pedro Mendes, antigo central leonino, que jogou seis temporadas no Montpellier, conhece bem o médio observado pelos verde e brancos e garante que seria uma boa opção para o miolo

Joris Chotard está referenciado pelo Sporting e os leões tentam aliciar o atleta, de 21 anos, oferecendo-lhe um papel de destaque na equipa, como substituto, a médio prazo, para a posição de Ugarte, entretanto transferido para o PSG. Pedro Mendes, antigo jogador do Sporting e colega de Chotard no Montpellier, traçou em declarações a O JOGO o perfil do médio.