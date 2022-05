Declarações de Miguel Braga, responsável de comunicação do Sporting

"Chocaram-me as palavras de Sérgio Conceição. Ninguém lhe tira o mérito desportivo, é um grande treinador e alguém com responsabilidades que já representou a Seleção Nacional. A grande questão é como é que tem o desplante de dizer que não esteve lá e não fez ofensas verbais ao presidente do Sporting. Eu estive lá e vi. Todos temos os nossos momentos maus, mas é preciso assumir as responsabilidades e assumir as falhas", afirmou esta segunda-feira Miguel Braga, responsável de comunicação do Sporting, num programa da estação de televisão do clube leonino.

"Ele foi à sala de imprensa dizer mentiras e fazer-se de sonso. No campo percebo a emoção, mas faz-me a maior confusão já a frio pois podia ter desvalorizado a situação. Eu não acredito que ele tenha problemas de memória... O Vítor Baía e o Rui Cerqueira também não estiveram lá? O telemóvel do presidente desapareceu por artes mágicas? Eu sei que no Dragão há muitas artes mágicas", afirmou ainda.

Recorde-se que a Liga propõe castigos para Sérgio Conceição, Vítor Baía e Rui Cerqueira na sequência de ofensas verbais a Frederico Varandas no Estádio do Dragão, após o empate com o Sporting na Liga Bwin (2-2). O caso está agora no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.