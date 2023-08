Chermiti: "Vou sair da minha zona de conforto, mas acho que vai ser bom"

Declarações de Youssef Chermiti à Sporting TV na despedida do avançado do clube leonino. O jovem português assinou até 2027 pelo Everton.

Sentimento no adeus ao Sporting: "Vou ter saudades da minha casa. O Sporting será sempre um lugar no meu coração. Deu-me tudo."

Local especial: "Tive momentos aqui na academia, na adolescência. É um bocado estranho este momento. São amigos que levo para a vida."

Passagem pelo Sporting: "Entrei aqui com 12 anos. Foi uma mudança muito rápida. Estava nos Açores. O senhor Aurélio disse para eu vir para aqui. Acho que passou devagar. Parece que foi uma eternidade, mas passou pouco tempo. Vou sair da minha zona de conforto, mas acho que vai ser bom. O senhor Aurélio Pereira mostrou ao meu pai a Academia. Era um puto inocente. Eu disse que queria vir. A minha mãe estava com receio. Estava longe da minha família, mas depois consegui adaptar-me. Comecei a ficar mais integrado no grupo. Foi muito bom."

Chegada à equipa principal: "Uns jovens chegam primeiro, como o Mateus Fernandes. O Dário Essugo foi o primeiro dos três. Vou rumar para outros caminhos, mas a amizade vai estar sempre presente."

Jogar na equipa principal: "É um balneário bom. No Sporting há uma pressão a mais. É diferente. Há muitos sportinguistas em Portugal e no Mundo. Temos de dar valor."