"Chermiti? Tem mais confiança que Jovane. Não sou bruxo, mas ficou mais claro..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo sobre o Rio Ave (1-0), na jornada 19 da Liga

Reforços: "Quando eles vêm para cá... uns adaptam-se melhor ou pior. Depois de passar uns dias com eles dá para ver. O projeto é assim, não podemos demorar muito tempo, queria um jogador forte com muita capacidade para ter a bola, tinha o Diomande e o Neto. É o querer, o Diomande não teve dificuldade. Vamos precisar de todos. Os centrais são os mais importantes agora na forma como construímos o jogo, talvez mais que os médios. o Segredo da nossa melhoria tem a ver com os centrais. O St. Juste conseguia aguentar a bola, faltou capacidade de rodar. São o segredo da capacidade de ter bola e desbloquear os jogos. há dias que conseguem mais. Muito mérito da forma como o Rio Ave pressionou.

Chermiti ou Jovane para o clássico? "Tem a ver com confiança e neste momento a do Chermiti não tem muito a ver com a do Jovane, que teve semana complicada. Ainda vamos preparar o jogo com o FC Porto... Tinha uma ideia, sabia que Youssef seria uma opção válida e isso ficou mais claro. Não sou bruxo, mas ficou mais claro principalmente para os adeptos e para vocês."