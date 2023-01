"Chermiti? Rúben Amorim já nos habituou a não ter medo"

Lourenço, antigo avançado do Sporting, falou a O JOGO sobre Chermiti, o jovem avançado que Rúben Amorim estreou no dérbi com o Benfica

1 - Ficou surpreendido por a estreia de Chermiti na equipa principal ter sido no dérbi?

-Não fiquei surpreendido. O Rúben Amorim já nos habituou a não ter medo de apostar em jovens jogadores. Neste dérbi não tinha o Rodrigo Ribeiro no banco e, querendo apostar num avançado, quando decidiu tirar Paulinho, a solução que tinha era o Chermiti. Por isso, não foi uma surpresa.

2 - Do que conhece dele, que mais valias acha que pode trazer à equipa?

-É uma alternativa ao Paulinho. O Sporting está habituado a jogar com avançados muito móveis e o Chermiti pode ser uma opção quando quer jogar com um ponta-de-lança diferente. Se calhar, com ele em campo, é possível fazer um jogo um pouco mais direto, com mais cruzamentos. Parece-me que Chermiti teve uma estreia positiva, entrou determinado e podia ter feito um golo que teria valido a vitória ao Sporting. Contudo, naquele lance em que recebeu o passe longo do Gonçalo Inácio já rematou em desequilíbrio e por cima.

3 - Rúben Amorim disse que não é preciso ir ao mercado por um avançado e que conta com Paulinho, Rodrigo Ribeiro e Chermiti. Parece-lhe que chega?

-Essa é uma pergunta que tem de se colocar ao Rúben Amorim. Mas, ao dizer o que disse, parece-me que a avaliação que ele faz é que, para as suas ideias, estes três avançados têm as qualidades que Amorim procura. Também está a defender o que tem. A verdade é que nos últimos jogos, com exceção daquele com o Marítimo, o Sporting tem sido capaz de marcar golos.