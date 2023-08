Chermiti recorda estreia pelo Sporting: "Foi uma semana de loucos"

Declarações de Youssef Chermiti à Sporting TV na despedida do avançado do clube leonino. O jovem português assinou até 2027 pelo Everton.

Estreia pelo Sporting, no Estádio da Luz: "Foi uma semana de loucos. Estava lesionado, a voltar de recuperação e a treinar com a equipa B. De repente o mister chamou-me e vi que ia ser convocado. Mas nunca tinha metido isso na cabeça. O mister já me tinha chamado desde os 16 anos e às vezes eu criava expectativas que depois eram falsas. Percebi só quando o mister me mandou aquecer. Depois quando me chamaram ao banco... Por acaso não senti pressão para entrar. Claro que vieram à cabeça todos os anos, as dificuldades que passei, a escola, tudo. Mas acho que só pensei mais nisso quando estava a ver o jogo em casa. Tinha na cabeça que ia fazer o meu trabalho e marcar. Tive uma oportunidade e não consegui fazer golo. Quando cheguei a casa vi a minha mãe a chorar...".

A estreia em Alvalade: "O jogo estava empatado a um. Os adeptos começaram logo a bater calmas, veio a emoção toda. Foi muito bom mesmo".

Golo que deu a vitória contra o Rio Ave: "Não tenho mesmo palavras. Foi um jogo difícil. Estava à procura do golo há muitos jogos e disse: 'Tenho de marcar e fazer valer o meu nome. Marquei aos 84' e foi algo que nem consegui controlar, fui logo ter com os adeptos. Abraçaram-me, emocionei-me com os meus colegas. Foi algo muito bom".

Marcou frente ao FC Porto: "Pensei que tinha feito algo muito sério e que nunca me ia esquecer. Claro que não foi um clássico que ganhámos, mas foi muito bom".

Sonhos: "Jogar na Premier League, que já vou concretizar. Trabalhar para conquistar prémios individuais, ganhar a Liga dos Campeões e, claro, estrear-me pela Seleção. Representar o país onde nascemos é muito gratificante".