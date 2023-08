Chermiti realiza esta segunda-feira os exames médicos no Everton

Está tudo acertado para garantir que o jogador do Sporting se transfere para o Everton nos próximos dias

Chermiti está cada vez mais perto de ser oficializado como reforço do Everton. O avançado português deverá realizar esta segunda-feira os exames físicos e médicos no clube de Liverpool, segundo avança a Sky Sports.

Está tudo acertado para garantir que o jogador do Sporting se transfere para o Everton nos próximos dias, com os valores já acordados entre as duas equipas assim como os termos pessoais do contrato, como OJOGO já tinha avançado.

O jogador de 19 anos vai custar 15 milhões de euros ao Everton, que pode pagar ainda mais cinco milhões medianto o cumprimento de objetivos. Os leões ficam ainda com 20% do valor de uma possível nova transferência.