Chermiti: "Não vês o jogo, mas vês quem marcou e dizes que jogou bem..."

O jogo diante do Arsenal marca a temporada leonina e Chermiti não se esquece dos momentos vividos no Estádio Emirates

Apesar de muito jovem e ainda sem a rotina competitiva desejada, Chermiti garante que não sente pressão quando entra em campo e dá mesmo o exemplo da partida contra o FC Porto, na qual apontou um golo. "Não estava nervoso. Nessas situações, não me sinto pressionado. Nesse jogo em particular, não senti pressão", disse o avançado numa conversa descontraída no podcast "ADN de Leão".

O jogo diante do Arsenal marca a temporada leonina e Chermiti não se esquece dos momentos vividos no Estádio Emirates. E quando se pergunta se o ambiente intimida e até provoca alguma ansiedade, o avançado explica que gosta de estar bem dentro dos ambientes efervescentes: "Contra o Arsenal, o míster aguentou até ver onde a equipa conseguia aguentar. Há sempre aquele risco no jogo. Mas quero estar lá dentro, claro", sublinhou.

A partida contra o Arsenal foi uma etapa brihhante da época leonina, mas o momento em que Dário Essugo tenta atrasar para um colega e Trossard intromete-se e segue isolado para a baliza, causou calafrios aos leões. "Se o Mateus Fernandes fez um penálti contra o Marítimo e foi o que foi... caíram em cima dele, imagina o Dário... Ou um ponta-de-lança que joga muito e depois não marca, vão dizer que não marca e não é matador. Depois há aqueles que não fazem nada o jogo todo, mas aquela bola vai lá e até pode bater na canela, mas marca. Não vês o jogo, mas vês quem marcou e dizes que jogou bem... Mas não".