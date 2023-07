Chermiti não sai do Sporting por menos de 20 milhões de euros

Leões terão recebido uma proposta de 15 M€ pelo avançado, rejeitada de imediato por Varandas. Mesmo tendo dois pesos-pesados no plantel (Gyokeres e Paulinho), Rúben Amorim não quer perder o avançado, autor de um "hat-trick", frente ao Estrela, no arranque da pré-temporada.

Chermiti só deixará o Sporting por uma verba superior a 20 milhões de euros. Lançado na primeira equipa na última temporada por Rúben Amorim, o ponta-de-lança deu nas vistas em alguns dos jogos que realizou, despertando a atenção de vários clubes europeus.

No entanto, para tirá-lo de Alvalade os interessados não terão vida fácil, pois terão de colocar em cima da mesa uma verba bem elevada.

Segundo noticiou anteontem o Canal 11, a Sporting, SAD, recebeu uma proposta de 15 milhões de euros para libertar o avançado, que tem contrato até 2027 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, mas esta não foi aceite. Mesmo tendo nesta altura dois homens de peso no ataque, as compras mais caras do plantel, Amorim não abdica de qualquer maneira do jovem futebolista de 19 anos. O jogador integra o estágio de pré-temporada dos leões e está determinado em realizar uma boa época. Aliás, foi o principal destaque do plantel, até ao momento, ao apontar três golos contra o Estrela da Amadora.

Em 2022/23, participou em 22 jogos e marcou três golos. Não foi decisivo no que a golos diz respeito, é verdade, mas acabou por ajudar muito a equipa com a intensidade e dinâmica que colocou em campo. Aliás, Rúben Amorim não foi o único treinador a elogiar o comportamento do pupilo. Também Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, enalteceu as qualidades do ponta-de-lança verde e branco.