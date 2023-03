Chermiti: "Não me tenho iludido nem criado expectativas falsas"

Jovem avançado do Sporting garante manter os pés na terra, numa época marcada por uma ascensão meteórica.

Youssef Chermiti tem sido uma das revelações do Sporting na atual temporada, depois de ter alinhado pelas equipas de juniores, sub-23 e B. Com dois golos e duas assistências em 13 encontros já realizados pela equipa principal, assegura estar com os pés na terra perante esta nova realidade.

"Acho que estou a saber lidar bem com esta fama. Estou a tentar ser o mais consistente possível e, de uma forma saudável e positiva, tenho digerido este momento. Não me tenho iludido nem criado expectativas falsas. Os treinos e jogos têm corrido bem", afirmou o avançado de 18 anos em entrevista ao jornal do clube.

Chermiti estreou-se no dérbi com o Benfica, realizado em janeiro passado. "Fiquei muito feliz. Nem consigo descrever muito bem o momento em que o míster me chamou quando estava a aquecer. Quando cheguei ao balneário e, depois, em casa com os meus familiares é que parei para pensar. Percebi que tinha concretizado um dos meus sonhos de criança", recordou.

Bem fresca na memória está também a primeira chamada aos treinos por Amorim, em 2020. "Quando me disseram que ia treinar com a equipa principal, fiquei muito feliz e liguei aos meus pais. Nessa noite, quase não dormi", afirmou. "O míster ajudou-me a não criar expectativas e a não pensar se ficaram a gostar de mim. O Sporting gere bem esse processo e prepara-nos para o futuro. Não há muitos clubes em Portugal e na Europa que apostem nos jovens como o nosso clube aposta", rematou.