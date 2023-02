Chermiti ganha oportunidades e pode "fazer esquecer" a contratação de um avançado

Equipa técnica felicitou o avançado pelo nível demonstrado com o Braga. Tem crédito para ser titular na segunda-feira. Capacidade de ligar o jogo, com efeito visível no passe para golo, e intensidade defensiva foram atributos aplaudidos por Amorim. Sucesso do atleta pode dar crédito à ideia de não se contratar um avançado.

Youssef Chermiti foi chamado à titularidade contra o Braga e convenceu. O JOGO sabe que a exibição no 5-0 frente aos arsenalistas, que valeu a aproximação do Sporting ao terceiro posto, agradou aos responsáveis técnicos dos leões.

Com 18 anos e após três jogos pela equipa principal, Chermiti foi lançado como titular e Rúben Amorim declarou-lhe a confiança. O balanço, no final do encontro, foi francamente positivo e o atacante foi aplaudido por colegas e treinadores. Tem estado, aliás, a ser trabalhado para jogar de início em Vila do Conde, na segunda-feira.