"Chermiti falhou o penálti? É um rapaz adulto, vai melhorar e marca no próximo"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Midtjylland, na Dinamarca. A partida está agendada para as 17h45 de amanhã.

Antevisão à partida: "Não podemos pensar que é apenas vencer por vencer. Temos de jogar melhor. Não olhámos assim tanto para o último jogo da Liga. Olhámos para o jogo de Alvalade, para a forma como nos marcaram. Foi essa a observação. Foi uma vitória deles na Liga que motiva. Isaksen é muito forte. Quando perdíamos a bola, criou-nos ansiedade. Temos de ter bola, sem ansiedade. Jogando melhor, estamos mais perto de vencer. As bolas paradas serão determinantes."

O que falta para estabilizar: "Fazer uma sequência maior. Aparece sempre qualquer coisa. Temos feito algumas vitórias e depois aparece sempre alguma pancada. Leva-nos a desconfiar. O último jogo foi reflexo. Perdendo a bola, criámos ansiedade na nossa equipa. Os jogadores têm de ser inteligentes. Passamos de um 1-4 para um 2-3 [contra o Chaves], que não espelha o que se passou. Para além dos resultados, é importante o contexto. Estivemos a um passo de 1-4, de um jogo controlado, para um 2-3. Se houvesse mais três minutos, seria complicado. Temos de acabar os jogos e estar concentrados até ao fim."

Chermiti: "Pode coabitar com Paulinho, vamos gerindo. Temos de gerir o sucesso e o insucesso. Gere-se da mesma forma. É olhar para as oportunidades. Tinha tempo para fintar o guarda-redes, quando falhou isolado. Da mesma maneira quando marca golos. É analisar objetivamente e não dar grande foco com ou sem golos. É um rapaz adulto, trabalhador e que vai melhorar. Falhou? Marca no próximo."