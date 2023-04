"Chermiti estará no plantel em 2023/24, resta saber se com mais um ou dois avançados"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao jogo da 30.ª jornada da I Liga frente ao Famalicão. A partida está agendada para as 20h30 de domingo, em Alvalade.

Chermiti vai fazer parte do plantel na próxima época? "Ele fará parte do plantel, se terá a companhia de um ou dois avançados logo se verá. Sempre disse que precisávamos de mais um avançado [risos]. Ele tem coisas básicas no seu jogo que tem de trabalhar e não quero que vá a lado nenhum. Se o treinador estiver cá, vai ser jogador da equipa principal."

O Diomande, perdeu o estatuto de indiscutível? "Ousmane tem de melhorar algumas coisas, mas o estatuto não muda e ninguém é indiscutível. Jogam os melhores e sou capaz de testar algum jogador para a próxima época".