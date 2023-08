Chermiti em Inglaterra para fazer exames médicos: recorde os moldes do negócio

Avançado deixa o Sporting para representar o Everton.

Youssef Chermiti já se encontra em Inglaterra para realizar exames médicos pelo Everton e assinar contrato com o clube da Premier League, informou esta segunda-feira Fabrizio Romano, especialista em questões de mercado.

Com o Sporting estava já tudo acertado para garantir a transferência do jogador, como O JOGO já tinha revelado, tendo o processo avançado entretanto com o entendimento entre ponta-de-lança e o clube britânico. Entre os ingleses e os leões o acordo sobre o montante em causa no negócio foi alcançado rapidamente, mas o processo acabou por ser atrasado porque o jogador, inicialmente, não estava de acordo com a oferta feita pelos toffees. Cenário esse que mudou nos últimos dias com nova proposta, o que permitiu chegar-se a um entendimento total.

Chermiti, 19 anos vai custar 15 milhões de euros ao Everton, ficando estipulado ainda o pagamento de mais cinco milhões mediante o cumprimento de objetivos - os leões ficam ainda com direito a uma percentagem do valor de uma possível nova transferência.

Lançado por Rúben Amorim na temporada passada, Chermiti, que renovou até 2027 (com uma cláusula de rescisão de 80 M€), acabou por perder espaço no final da época, o que foi reforçado com a chegada de Gyokeres. Face ainda ao estatuto de Paulinho, a saída tornou-se o cenário mais benéfico para ambos os lados, tendo a SAD optado por aceitar a oferta realizada pelo Everton pelo ponta-de-lança. Nos leões, Chermiti fez três golos e duas assistências em 22 jogos.

No Everton, onde o treinador Sean Dyche jogou à defesa quanto ao negócio após o triunfo no particular com o Sporting, o jovem atacante vai enfrentar a concorrência de Calvert-Lewin.