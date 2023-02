Chermiti elogiado em Espanha: "joia", "gémeo de Rafael Leão" e "faz lembrar Éder"

Avançado do Sporting tem estado a bom nível no Sporting e é destaque no jornal espanhol Marca.

Youssef Chermiti foi aposta de Rúben Amorim nos últimos jogos e tem correspondido com boas exibições. Tanto que despertou a atenção no país vizinho. O jornal espanhol Marca falha, esta segunda-feira, do avançado de 18 anos, "a nova joia do Sporting" que acaba de renovar contrato até 2027, ficando com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

A publicação recorda as palavras recentes de Rafael Leão, que disse que Chermiti é "gémeo" do jogador do Milan, e também os elogios de Luís Figo. "É mais um produto da grande formação do Sporting. É bom que um miúdo tão jovem tenha oportunidades na equipa principal. Tenho a certeza que dará muitas alegrias ao Sporting", apontou o antigo futebolista.

A Marca desta também o físico de Chermiti que "faz lembrar ligeiramente Éder".