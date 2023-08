Chermiti diz que "não podia recusar a oportunidade" de jogar no Everton

Declarações de Youssef Chermiti, avançado que trocou o Sporting pelo Everton. Assinou um contrato válido por quatro temporadas.

As primeiras declarações: "É um grande passo para mim. É um novo começo, uma nova página, e estou muito feliz por estar aqui. É uma bonita cidade e um bonito clube. Estou ansioso por estar com os adeptos, com os meus companheiros de equipa e começar a trabalhar com o treinador. Tenho novos objetivos e quero dar o meu melhor pelo Everton, espero ajudar a equipa e espero que os adeptos gostem de mim. O Everton é um grande clube, muitas lendas que passaram por aqui. Não podia recusar esta oportunidade", referiu o jogador formado nos leões.

As principais qualidades: "Sou um jogador que trabalha muito. Tenho ritmo e acho que tenho uma boa capacidade de finalização. Estou muito feliz por estar aqui e espero continuar a melhorar com o Everton. Será um sonho jogar em Goodison Park. Espero jogar muitos jogos em Goodison Park e estou muito entusiasmado com o início do meu percurso neste clube."