Chermiti a caminho do Everton: os pormenores da transferência

Há um princípio de acordo entre Everton e Sporting. Operação chega aos 20M€ se forem cumpridos determinados objetivos

Chermiti está a um pequeno passo de concretizar o sonho e transferir-se para a Premier League para jogar no Everton, clube que apresentou uma proposta de 15 milhões de euros, mais cinco em objetivos aos Sporting. Além disso, o clube de Alvalade pretende manter 20 por cento de uma futura venda.

Recorde-se que desde a primeira hora os leões fixaram o preço do avançado em 20 milhões e euros. Os toffees não irão bater esse valor imediatamente, mas, tudo indica, irão acabar por desembolsá-lo, cumpridos alguns objetivos inseridos no contrato e que o jogador terá de atingir. Chermiti tem contrato com o Sporting até 2027 e foi blindado com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Como facilmente se percebe, os valores desta operação nada têm a ver com a blindagem incluída no contrato do ponta-de-lança.

Sean Dyche, treinador do Everton, aprecia as qualidades do jogador leonino, e pediu um esforço aos responsáveis do clube para contratarem Chermiti. A época não foi famosa e o técnico pretende mudar profundamente o figurino do plantel, apresentando opções mais credíveis.

Leia também Cristiano Ronaldo Ronaldo fatura na Champions árabe e dedica golo a Luís Castro. Veja o vídeo O Al Nassr goleou esta segunda-feira por 4-1 em casa do Monastir, da Tunísia, na segunda jornada da Liga dos Campeões árabe. Aos 74 minutos, Cristiano Ronaldo marcou o segundo golo dos sauditas, dedicando o lance ao treinador Luís Castro [vídeo - Twitter/AlNassr FC]