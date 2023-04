Chelsea quer conversar e Amorim aprecia a ideia de treinar uma equipa que lute por títulos

Clube londrino está a aferir potenciais futuros treinadores e o português terá oportunidade para apresentar as suas ideias caso assim o entenda

O Chelsea quer conversar com Rúben Amorim para conhecer as ideias do treinador português sobre futebol e tentar perceber se estas se encaixam no projeto do clube inglês. Noticiou na sexta-feira o jornal "The Guardian" que os blues estão interessados em ouvir os planos do técnico do Sporting e dar-lhe também a conhecer o projeto desportivo dos blues para a temporada que se avizinha, que será, à partida, sem provas europeias.

Julian Nagelsmann e Luis Enrique também foram chamados a Londres para poderem ouvir o plano do clube e apresentarem as suas ideias. Projeto dos blues é apelativo, mesmo sem Europa em 2023/24.

Segundo a mesma fonte, o interesse em Amorim está agora a ser formalizado e depende, claro, da disponibilidade do técnico para conversar, sendo que este já referiu, noutras ocasiões, que "teve contactos com outros clubes", mas que preferiu "ficar" em Alvalade.

Voltar a comandar a Premier League é o desejo do Chelsea e Amorim, sabe O JOGO, aprecia a ideia de liderar uma formação que lute por títulos, ainda que queira ter papel decisivo nas contratações, o que, em Inglaterra, muitas vezes não depende inteiramente dos treinadores.

Impacto em Londres, diante do Arsenal, aumentou a cotação de Amorim em Inglaterra. Disse que noutras fases "teve contactos", mas preferiu "ficar no clube".

De olho na ideia de jogo do português, cujo mediatismo cresceu após eliminar o Arsenal, o Chelsea mantém Amorim numa lista reduzida de nomes. Certo é que, tal como o jornal "Mirror" noticiou, os blues também receberam Luis Enrique, ex-treinador de Barcelona e da a seleção de Espanha, e convidaram Julian Nagelsmann para ir a Londres conversar com os responsáveis diretivos. Frank Lampard, nomeado treinador até junho, não vai continuar, isto como leitura às derrotas com Wolverhampton e Real Madrid, esta última nos quartos de final da Liga dos Campeões.