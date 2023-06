Chelsea perto de desistir de Ugarte

PSG oferece melhores condições ao jogador e o clube inglês pretende acompanhar.

Afinal, o destino de Manuel Ugarte pode não ser o Chealsea, o negócio complicou-se nas últimas horas da noite de ontem, e oclube de Londres pode recuar. Tudo isto porque o PSG voltou a entrar na corrida, e numa tentativa quase desesperada de garantir o jogador, apresentou uma nova proposta com condições ainda melhores para o jogador uruguaio. São valores que o Chelsea não está disposto a acompanhar e, por isso, pode abandonar a corrida pelo médio leonino.

Durante a tarde de ontem, a imprensa inglesa e francesa avançavam que o Chelsea preparava um contrato válido por oito anos para Ugarte, num negócio que para além dos 60+5 milhões de euros pode envolver a compra de ações da SAD leonina.

Este contrato de longa duração teria como o objetivo contornar as questões do Fair Play Financeiro da UEFA, à semelhança do que foi feito no negócio de Enzo Fernández do Benfica para os Blues, distribuindo assim os custos da transferência ao longo de mais anos. Para além disso, o jornal britânico "Mirror" e também o francês "L"Equipe" avançaram que o Chelsea estava interessado em fazer um investimento minoritário na SAD do Sporting. A publicação inglesa diz que é uma possibilidade que pode alertar as autoridades que regulam o futebol europeu, já que, apesar das regras impedirem apenas que os donos de clubes detenham ações em clubes do mesmo país, esta situação pode levantar questões ao nível da participação nas competições europeias.

Agora, o negócio, mesmo com esses benefícios para a SAD verde e branca, pode mesmo não vir a acontecer. Os dois clubes interessados estarão disponíveis para pagar a cláusula de rescisão, mas nesta altura, a proposta francesa será mais aliciante para o ainda jogador do Sporting ao nível salarial.