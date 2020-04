"Cheguei ao Sporting e no dia a seguir já pensava em voltar ao Equador"

Gonzalo Plata recordou os primeiros tempos no Sporting, que diz terem sido muito difíceis, e revelou que esteve quase a assinar pelo Barcelona, numa entrevista ao programa equatoriano "Fanático".

Adaptação ao Sporting: "Quando cheguei a Portugal foi muito difícil para mim. No dia a seguir já estava a pensar em voltar ao Equador, porque me sentia mal. Não tinha confiança, não tinha os meus amigos. Pensava que ia ser igual a quando estive no Independiente. Os primeiros meses foram muito duros porque estava sozinho, ainda não estava cá o meu irmão. Com o tempo fui-me habituando, conheci os meus colegas aqui no Sporting, senti-me mais tranquilo e tive mais contacto com as pessoas do clube."

Interesse de Inglaterra?

"Não sei o que há de verdade nisso. O meu empresário é que se encarrega de se mexer nesse sentido. Todos sonham com jogar na Premier League. Desde pequeno era a liga que mais via. Aqui em Portugal sinto-me bem e ainda me falta muito por dar."

Perto de assinar pelo Barcelona: "Sim, estive muito perto de assinar pelo Barcelona. estive prestes a assinar, mas apareceu o Sporting, era mais favorável para a minha carreira, pela minha idade, ia ter mais minutos. Mas claro que jogar com treinar com aqueles craques do Barça seria algo espetacular. Ir para a B do Barcelona? Tenho a capacidade para ganhar um lugar, mas claro que no Barcelona seria mais difícil que em qualquer outro clube."

Jordi Cruyijff, selecionador do Equador, ligou-lhe?

"Não, ligou-me o coordenador da seleção para me perguntar se estou bem, só isso. O seguinte passo é estar nas eliminatórias. Começar a jogar aqui e que o selecionador me tenha em conta."