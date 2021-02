Chegou ao Sporting no mandato de Bruno de Carvalho e agora vai rodar no Brasil

Médio está ligado ao Sporting até ao final da época 2022/23.

Marco Túlio vai prosseguir a sua carreira no CSA do Brasil.

O médio da equipa B, onde fez seis jogos, foi cedido por empréstimo até ao final do ano, estando mesmo em Maceió, onde irá começar a preparar a participação no estadual de Alagoas, depois de terminada a participação no segundo escalão do futebol brasileiro, em que o CSA ficou perto da promoção, no 5.º lugar.

Marco Túlio, recorde-se, está ligado ao Sporting até ao final da época 2022/23, ele que chegou a Alvalade no decurso do mandato de Bruno de Carvalho proveniente do Atlético Mineiro.