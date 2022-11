Chegada de Mateo Tanlongo ao Sporting não significa "adeus" ao mercado

Médio chega para precaver venda de Ugarte. Ainda na mesa ataque a outro centrocampista. Ideia de adquirir outro elemento para o meio-campo depende do fôlego financeiro da SAD para encontrar um jogador que agrade ao treinador e que possa entrar de imediato na equipa.

Mateo Tanlongo, 19 anos, será o primeiro reforço do Sporting no mercado de 2023 e reforçará a posição de médio-centro, a qual ficou fragilizada desde a saída de Matheus Nunes para os Wolves e pela lesão de longa duração de Daniel Bragança. O jogador encontra-se desde domingo na Academia em Alcochete e deverá ser oficializado nos próximos dias.

Ainda assim, sabe O JOGO, esta investida poderá não ser a única em janeiro no que toca a centrocampistas. Tendo em conta a juventude de Essugo, Mateus Fernandes e do próprio Alexandropoulos, a ideia de adquirir mais um médio não está descartada e dependerá do fôlego financeiro da SAD leonina para encontrar um jogador que agrade a Rúben Amorim.